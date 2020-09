América x Paraná: Coelho espera repetir efeito de respostas rápidas

Depois de perder para o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B na última rodada, o América encara o líder da competição nesta quarta-feira (9), no Sul do país. O Coelho enfrenta o Paraná Clube, às 19h15 (de Brasília), no estádio Durival de Brito, em Curitiba.

A equipe do técnico Lisca já mostrou que é capaz de dar respostas imediatas após um revés. Quando foi eliminado no Campeonato Mineiro para o Atlético, nas semifinais da competição estadual, o Coelho buscou uma classificação na Copa do Brasil, sendo o único time mineiro a disputar competição no momento. O time venceu a Ferroviária no Independência e ganhou tranquilidade para a sequência do trabalho.

Já no Brasileiro da Série B, o time teve um início irregular, quando perdeu para o Cuiabá e empatou com o Operário e Juventude, contabilizando três jogos sem vitórias. Depois disso, o time deu nova resposta imediata, com três triunfos seguidos e conseguindo entrar no G-4 da competição. Feito interrompido na última rodada, quando caiu para a quinta colocação ao perder para o Sampaio Correia.

Agora, contra o Paraná Clube, o Coelho vai tentar responder à altura e voltar a figurar entre os primeiros, principalmente por se tratar de um confronto direto pelas primeiras posições. O Paraná tem 17 pontos e o Coelho 14.

Sem poder contar com o técnico Lisca no banco de reservas, já que o treinador foi expulso no último jogo, o América deve entrar em campo com Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Rodolfo, Toscano e Matheusinho.

PARANÁ CLUBE X AMÉRICA

Motivo: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Local: estádio Durival de Brito, em Curitiba (PR)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas (PA)

Paraná Clube

Alisson; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão, Michel e Gabriel Pires; Bruno Gomes e Andrey. Técnico: Allan Aal

América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Rodolfo, Toscano e Matheusinho. Técnico: Lisca