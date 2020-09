Galo visita Santos em jogo de reencontros pelo Campeonato Brasileiro

Quase nove meses separam o pedido de demissão do técnico Jorge Sampaoli do Santos de seu reencontro com o ex-clube. Nesta quarta (9), o treinador vai voltar à Vila Belmiro, mas na condição de adversário. O argentino agora está no Atlético, que mira uma vitória sobre o Peixe pela nona rodada do Campeonato Brasileiro para se manter na parte de cima da tabela. Com combinação de resultados, o Galo pode ser até líder após o término da rodada.

A bola vai rolar às 21h30 para o Atlético de Sampaoli contra o Santos de Cuca. À beira de campo, dois treinadores que somam histórias pelos times que vão enfrentar, salientadas, naturalmente, as dimensões dessas passagens. Enquanto Sampaoli conduziu o Peixe ao vice-campeonato brasileiro em 2019 com um futebol vistoso, Cuca foi o comandante da épica conquista do Galo na Libertadores de 2013.

Sampaoli cativou os torcedores santistas na única temporada que treinou o clube, mas acumulou atritos com a diretoria do Peixe. Do outro lado, Cuca será sempre muito querido pela torcida atleticana por ter conduzido o clube ao maior título da história do Galo. Com os históricos devidamente citados, o papo desta quarta será em novo cenário, entre clubes que vivem uma ascensão no Brasileiro.

Na Vila Belmiro

Nos últimos quatro jogos que fizeram no Brasileiro, Santos e Atlético viveram situações parecidas. O Peixe chegou a emendar duas derrotas, para Palmeiras e Flamengo, mas apresentou uma reação em sequência ao empatar com o embalado Vasco e vencer o Ceará. Por outro lado, o Atlético interrompeu a sequência de derrotas, sofridas para Botafogo e Internacional, com triunfos sobre São Paulo e Coritiba.

No Galo, Sampaoli tem menos dor de cabeça para escalar seu time, mas, ainda assim, com baixas importantes. O zagueiro Réver está gripado e permanece em isolamento, enquanto o meia Nathan está na transição física. No departamento médico, segue o atacante Diego Tardelli. No Atlético, Eduardo Sasha vai reencontrar o Santos, ex-clube.

O técnico Cuca tem um time de desfalques. Ele não vai contar com Everson, goleiro acertado com o Atlético, com Uribe, que move uma ação contra o clube, além dos suspensos Lucas Veríssimo, Luan Peres e Alison. Luiz Felipe, Anderson Ceará, Jean Mota, Renyer estão no departamento médico, enquanto Raniel e Kaio Jorge se recuperam da Covid-19.

Santos x Atlético

Motivo: 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 9 de setembro

Horário: 21h30

Local: Vila Belmiro, em Santos

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga. Todos são do Rio de Janeiro

Santos: João Paulo; Madson (Pará), Wagner Leonardo, Alex Nascimento e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca (Ivonei) e Sánchez; Marinho, Lucas Braga (Marcos Leonardo) e Soteldo.

Técnico: Cuca

Atlético: Rafael; Mariano (Guga), Júnior Alonso, Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Allan e Alan Franco; Savarino, Keno e Sasha.

Técnico: Jorge Sampaoli