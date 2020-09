Cruzeiro: Ney Franco chega a BH para assinar contrato

Treinador terá a missão de recolocar o Cruzeiro na Série A

O técnico Ney Franco chegou a Belo Horizonte no início da manhã desta quarta-feira. Durante o dia, ele vai se reunir com o presidente Sérgio Santos Rodrigues para acertar os últimos detalhes e assinar contrato com o Cruzeiro.

A diretoria chegou a tentar outros técnicos no mercado, como Rogério Ceni, mas não avançou nas tratativas. Ney Franco está desempregado desde agosto deste ano, quando foi demitido pelo Goiás.

Em contato telefônico nessa terça-feira, Ney Franco disse à diretoria celeste que aceita uma proposta com valores condizentes com a atual realidade do clube. O principal objetivo do treinador será recolocar a Raposa na Série A do Campeonato Brasileiro.

Carreira

Ney Franco tem 54 anos e é mineiro de Vargem Alegre. Foi treinador das categorias de base do Cruzeiro durante dez anos e do Atlético por três. Em 2005, comandando o Ipatinga, foi campeão mineiro vencendo justamente a equipe celeste.

O técnico tem no currículo os títulos da Copa Sul-Americana de 2012, dirigindo o São Paulo, e a Copa do Brasil de 2006, à frente do Flamengo. Além do título mineiro, conquistou outros dois estaduais: venceu o Carioca de 2007 pelo Flamengo e o Paranaense de 2010 pelo Coritiba. No Coxa, também conquistou o Brasileiro da Série B em 2010.

No comando da Seleção Brasileira Sub-20, Ney Franco venceu o Campeonato Sul-Americano e o Mundial, ambos em 2011.