Com reforços e protocolos de segurança, Democrata se reapresenta para retomada do Módulo II

Seguindo protocolo da Federação Mineira de Futebol (FMF) e sob a supervisão do Dr. Claudio de Melo, diretor do Departamento Multidisciplinar de Saúde, parte do grupo do Democrata se reapresentou na manhã desta terça-feira (8), na Arena do Jacaré. Na oportunidade, foram realizados os testes de Covid-19. O restante do plantel volta ao trabalho nos próximos dois dias. A escala alternada foi para evitar aglomeração antes dos testes de covid-19.

Na parte da tarde do primeiro dia de atividades o preparador físico João Paulo Diniz realiza a avaliação física dos atletas. Assim o time retorna aos trabalhos, de olho no retorno do Módulo II do Campeonato Mineiro, marcado para outubro.

O primeiro jogo após a paralisação em decorrência da pandemia da Covid-19 será no dia 10 de outubro, contra o Ipatinga, fora de casa. Em quinto lugar com 9 pontos, a diretoria e comissão técnica iniciaram o planejamento com foco no acesso à divisão principal do futebol mineiro.

Paralisado desde o dia 16 de março, o Módulo II teve a fórmula de disputa preservada. Assim, restam cinco rodadas até o fim da primeira fase, além do Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em ida e volta.

O retorno seguirá um protocolo de segurança, e os clubes terão que arcar com os testes de Covid-19 exigidos. A princípio, os protocolos serão os mesmos que foram aplicados na elite estadual, com as partidas realizadas com portões fechados.

O Democrata se reforçou durante a paralisação da competição. Confira a seguir cada um dos atletas que foram contratados para ajudar a equipe a voltar à divisão principal do futebol mineiro.

RIAN – ATACANTE

Rian tem passagens por América / MG e União Luziense / MG, estava no Estrela do Norte / ES desde 2017

VINÍCIUS – VOLANTE

O jovem, de 21 anos, é uma revelação do Sport Recife / PE.

Passou pelas categorias de base do clube pernambucano entre 2012 e 2019, conquistando os campeonatos estaduais nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20, sendo esse último por três vezes. Além disso, ele também foi vice campeão da Copa do Brasil sub-20.

DIOGO PEREIRA – ATACANTE

O atacante, de 30 anos, estava atuando pelo Nam Dinh, do Vietnã. Com passagens pelo Guarani / SP, Bragantino / SP, Noroeste / SP, Marilia / SP, Novo Hamburgo / RS, CA Juventus / SP, J Malucelli / PR, ele acumula os títulos do Campeonato Paulista – A3, Copa Paulista e Região Metropolitana (RS), além de três acessos.

YAN PETTER – MEIA ATACANTE

Yan tem 24 anos e também atua como lateral esquerdo. Tem passagens pelo Internacional – RS, ABC – RN, Boa Esporte – MG, Operário – MT e pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

O jovem meia atacante já se sagrou campeão sul-americano sub 15 pela Seleção Brasileira, campeão Gaúcho (2016), campeão Potiguar (2018) e vice campeão mato-grossense (2019).

ALAN JÚNIOR – ATACANTE

O atacante tem 22 anos e é uma aposta do clube para reforçar o ataque.

FILIPE PANEK – GOLEIRO

O goleiro tem 32 anos e atuava pelo Águia Negra – MS, se sagrou campeão estadual pelo clube em 2019. Além do título com o Águia Negra, Filipe também conquistou o título estadual pelo Rio Branco – AC em 2015 e pelo Sete de Setembro – MS em 2016. Ele também conseguiu o acesso pelo Operário – PR em 2009 e Operário – MS em 2015.

CARCIANO – ZAGUEIRO

A grande área do Democrata tem dono de novo. O capitão, que ajudou o clube a subir da terceira divisão para o Módulo II, está de volta para reforçar a zaga do Jacaré.

JOGOS RESTANTES DO DEMOCRATA:

10/10 – Ipatinga x Democrtata

17/10 – Democrata x Pouso Alegre

21/10 – Democrata Gov. Valadares x Democrata

24/10 – Mamoré x Democrata

31/10 – Democrata x Serranense

Com informações de Celso Martinelli