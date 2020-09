Sete Lagoas registra mais mortes durante o feriado; confira o boletim

O boletim epidemiológico desta terça-feira, 8 de setembro, atualiza a situação do novo coronavírus em Sete Lagoas. Com um aumento de 1,07% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 72 horas, a cidade tem hoje 1.267 pessoas em monitoramento e 6.636 casos negativos, já descartados por exames, desde o início do monitoramento.

Foram registrados 37 novos casos de Covid-19 entre sábado e hoje, sendo 25 mulheres e 12 homens, o que eleva o número de casos positivos a 1.988. Entre eles, são 76 pessoas em isolamento domiciliar e 1.848 curadas, o que corresponde a 93% dos infectados.

Dois óbitos foram registrados no feriado prolongado, sendo dois homens, um de 73 anos, que estava internado no Hospital da Unimed e faleceu no domingo, e outro de 79 anos, que estava internado na UPA 24 Horas e faleceu nessa segunda-feira. Assim, o número total de óbitos chega agora a 37. O índice de letalidade da doença em Sete Lagoas é de 1,86%. Atualmente 27 pacientes de Sete Lagoas estão internados com diagnóstico positivo para Covid em hospitais da cidade. Os demais são, cada um, das cidades de Capim Branco, Pompeu, Paraopeba e Prudente de Morais.

Internações

Ao todo são 45 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 34 em enfermaria e 11 em UTI. Destes, 31 já testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e outros nove aguardam resultado de exames.

Hoje são oito pacientes internados no Hospital Municipal (dois em UTI), 25 pacientes no Hospital Nossa Senhora das Graças (entre os pacientes do SUS, são 18 em enfermaria e sete em UTI), nove internados no Hospital da Unimed (dois em UTI) e três na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 17,4%.

Dos 11 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, nove são pacientes de Sete Lagoas, um é de Paraopeba e o outro é de Jequitibá. A taxa de ocupação de leitos de UTI que estão destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 18%.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas