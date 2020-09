Campanha da Serasa para limpar nome por R$ 100 termina nesta terça

Termina nesta terça-feira (8) a campanha da Serasa para que consumidores endividados em até R$ 1 mil quitem suas dívidas por apenas R$ 100.

Quem tiver débitos entre R$ 200 e R$ 1.000 com as empresas Tricard, Recovery, Ativos, Itapeva, Credsystem, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, Pitagoras, Unime, Iuni, Uniderp, Unirondon, Unique, Hoepers, Algar, Calcard e Vivo poderá quitá-los por apenas R$ 100.

De acordo com a Serasa, a campanha permitiu a quitação de 5 milhões de débitos entre R$ 200,00 e R$ 1.000,00. A estimativa é que outros 20 milhões de dívidas ainda podem ser quitados por meio da ação.

Como fazer

Para ter acesso à campanha, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome, pelo www.serasa.com.br. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.

O interessado pode verificar sua situação de crédito por meio do número de CPF.

As agências da Serasa, que fornecem atendimento presencial, permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, através do número: (11) 98870-7025. Todos esses canais contam com as mesmas condições de renegociação.

Veja o passo a passo para a renegociação via internet: