Cruzeiro demite técnico Enderson Moreira após sequência de resultados negativos

Enderson Moreira não é mais técnico do Cruzeiro. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, um dia após o empate dessa segunda-feira (7), por 1 a 1, contra o CRB. Com o resultado, a Raposa chegou ao quinto jogo sem vitória na competição em que amarga a 16ª colocação, com cinco pontos conquistados.

“O Cruzeiro Esporte Clube informa que, após reunião realizada na manhã desta terça-feira, foi decidido que Enderson Moreira não seguirá no cargo de treinador da equipe de futebol profissional. O Clube agradece ao técnico e sua comissão pelos trabalhos prestados e pelo profissionalismo demonstrado nos últimos meses, e deseja sorte aos profissionais em seus projetos futuros”, diz a nota divulgada pelo clube. Enderson Moreira chegou ao Cruzeiro, em março, para substituir Adilson Batista. O comandante teve o período de paralisação da covid-19 para treinar a equipe. Foi bem nas seis primeiras partidas após o retorno do futebol, com 100% de aproveitamento, mas não conseguiu agregar evolução à equipe. O trabalho do comandante chegou a ser criticado publicamente pelo empresário Pedro Lourenço, principal investidor do clube. O clube deve ir ao mercado em busca de um profissional. Outro nome interno que aparece como possibilidade é Rogério Micale, treinador do Sub-20.

Itatiaia