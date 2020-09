Santos x Atlético: ainda sem Réver, Sampaoli relaciona 23 jogadores; veja lista

Gripado, defensor será desfalque pelo terceiro jogo seguido

Em recuperação de uma gripe, o zagueiro Réver desfalcará o Atlético pela terceira partida consecutiva do Campeonato Brasileiro. O defensor de 35 anos não está na lista de 23 jogadores relacionados pelo técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o Santos, marcado para 21h30 desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela nona rodada.

Réver já ficou fora das vitórias alvinegras por 3 a 0 sobre o São Paulo, na última quinta, e por 1 a 0 diante do Coritiba, nesse domingo. O capitão foi submetido a exames para COVID-19, que não detectaram a presença do novo coronavírus. O departamento médico, porém, optou por preservar o jogador, que sentiu os sintomas da gripe. A dupla de zaga titular tem sido formada por Igor Rabello e Junior Alonso.

Para o reencontro com o ex-time, Jorge Sampaoli convocou os mesmos jogadores que foram relacionados para as duas últimas partidas do Atlético. Por decisão do departamento de futebol, o clube não divulga mais a lista de atletas convocados para as partidas fora de casa. O Superesportes teve acesso à relação (veja ao fim da matéria).

A apresentação do grupo na Cidade do Galo está marcada para esta terça-feira. Os atletas participarão de uma palestra com a comissão técnica, que fará uma análise de vídeo. Em seguida, haverá treino. Mais tarde, a viagem até Santos.

Na terceira posição do Brasileiro, o Atlético soma 15 pontos – um a menos que o vice-líder São Paulo e dois a menos que o primeiro colocado Internacional. O time alvinegro, porém, tem uma partida a menos que os rivais.

Veja a lista de jogadores relacionados por Sampaoli para Santos x Atlético:

Goleiros: Rafael, Victor e Matheus Mendes

Laterais-direitos: Mariano, Guga e Mailton

Laterais-esquerdos: Guilherme Arana e Fábio Santos

Zagueiros: Junior Alonso, Igor Rabello, Gabriel e Bueno

Volantes: Allan, Jair e Léo Sena

Meias: Hyoran e Alan Franco

Atacantes: Keno, Eduardo Sasha, Marquinhos, Savarino, Marrony e Sávio