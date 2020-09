Galo acerta a contratação do goleiro Éverson, do Santos

O Atlético acertou a contratação do goleiro Éverson, de 30 anos, nessa segunda-feira (7), segundo informou o UOL Esporte. O clube mineiro chegou a um acordo com o Santos e deve envolver, além de uma quantia financeira, também o volante Zé Welison.

Consultado pela reportagem, o diretor de futebol do Atlético, Alexandre Mattos, respondeu apenas que a negociação está ‘caminhando’, sem confirmar o martelo batido. O técnico Jorge Sampaoli trabalhou com o goleiro no Santos em 2019.

Recentemente, Éverson moveu uma ação contra o Santos, em que solicitou a rescisão contratual com o Peixe. Em sua defesa, a diretoria santista chegou a alegar que Jorge Sampaoli tinha feito contato direto com o goleiro para levá-lo ao Galo. Na época, fontes ligadas ao treinador negaram o contato.

Everson chegou a fazer um post nas redes sociais dizendo que se arrependia de ter movido a ação contra o Santos. Ainda, que por uma conversa com Cuca tinha decidido retomar as atividades. Ele chegou a ser reintegrado ao elenco do Peixe.

Restabelecida, a negociação entre Atlético e Santos chega a um desfecho. No Galo, o goleiro terá a concorrência de Rafael, atualmente titular, Victor e Matheus Mendes.

A reportagem consultou a diretoria do Santos e os representantes do goleiro Éverson, mas ainda não teve retorno.