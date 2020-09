Cruzeiro vacila, cede empate ao CRB e amarga 5º jogo sem vitória na Série B

Uma trapalhada da defesa e o Cruzeiro deixou escapar uma vitória importantíssima para a retomada dos ânimos. De novo, o artilheiro Léo Gamalho acabou com os planos do time azul. A Raposa, mais uma vez, peca pelos erros e completa o sexto jogo sem triunfo na temporada, o quinto na Série B do Campeonato Brasileiro.

A vida celeste segue dura. O time tinha aberto o placar com Marcelo Moreno, no primeiro tempo, mas permitiu o empate do CRB, aos 39 min da etapa final, nessa segunda-feira (7), no Mineirão. O amargo empate em 1 a 1 mantém o time na parte de baixo da tabela, com apenas cinco pontos, na 16ª posição, a nove pontos do Cuiabá, o primeiro time do G-4.

O Cruzeiro entrou em campo praticamente com a mesma equipe que perdeu para o Brasil de Pelotas, na última rodada, com exceção de Jadsom, que estava com um indisposição intestinal e foi substituído por Machado. Logo que a bola rolou, foi possível notar um time mais disposto, mesmo com muitas dificuldades de criação.

Invicto há sete jogos, a equipe do técnico Marcelo Cabo – que, inclusive, eliminou a Raposa na Copa do Brasil – mostrava um melhor entrosamento. Mas o primeiro tempo ficaria reservado para a garra do flecheiro Marcelo Moreno que, enfim, desencantou. Ele marcou de cabeça, aos 36 min, após cobrança de escanteio. Foi seu primeiro gol com a bola rolando neste seu retorno à Raposa. Ele tinha marcado uma vez, de pênalti.

Com o placar adverso, coube à equipe alagoana propor o jogo na segunda etapa, deixando o Cruzeiro armado nos contragolpes. As chances de gol seguiram escassas, para ambos os lados. E como o time celeste não matava o jogo, havia o temor do CRB encaixar uma bola. Os visitantes tiveram chances e, após falha de Machado e Ariel Cabral, o artilheiro Léo Gamalho não desperdiçou, aos 39 min. Que vacilo!

A equipe celeste volta agora as suas atenções para o duelo contra o Vitória, na próxima sexta-feira (11), também no Mineirão.

Ficha técnica

Cruzeiro 1 x 1 CRB

Motivo: 8ª rodada da Série B

Estádio: Mineirão

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols: Marcelo Moreno (Cruzeiro); Léo Gamalho (CRB)

Cartões amarelos: Marcelo Moreno e Cacá (Cruzeiro); Igor (CRB)

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Matheus Pereira; Henrique (Ariel Cabral), Filipe Machado, Mauricio (Rafael Luiz), Airton (Régis), Arthur Caíke e Marcelo Moreno (Thiago). Técnico: Enderson Moreira

CRB: Victor Sousa; Reginaldo Lopes, Reginaldo Júnior, Gum e Igor Carius; Claudinei, Washington, Diego Torres (Bill), Magno Cruz (Felipe Menezes), Luidy (Alisson Safira) e Léo Gamalho (Lucas Mendes). Técnico: Marcelo Cabo