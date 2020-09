Polícia Militar resgata mulher supostamente vítima de violência doméstica

Na segunda-feira, 7, o Copom recebeu informações de que na rua José Henrique, bairro São Cristovão em Sete Lagoas, uma mulher pedia por socorro e alegava estar sendo mantida em cárcere privado, além de ser agredida a todo momento pelo marido.

De imediato a guarnição deslocou para o local, onde ainda do lado de fora foi feito contato com a vítima, que encontrava dentro da residência. Diante da situação,o militar pulou a grade de entrada e após verificar as portas conseguiu abrir a porta da cozinha, que encontrava-se travada e assim foi retirada a vítima de dentro da residência.

Segundo os policiais, a vítima E. I. DE O encontrava-se bastante confusa e com várias lesões pelo corpo relatando, que mantém um relacionamento conjugal com o autor que é usuário de drogas há dez anos e que sempre foi agredida por ele.

A vítima disse ainda que, nestes contra tempos teve o relacionamento interrompido por várias vezes, mas sempre retornavam e que há dois meses, ela está sendo mantida em cárcere no interior de sua própria casa, além de ser agredida e impedida de se alimentar.

De acordo com a vítima, as agressões começaram no domingo, 6, por volta das 8h sendo agredida por todo o dia, além de ter sido ameaçada a todo momento pelo autor com uma faca e que após fechar a casa por volta das 21h, o companheiro saiu e não retornou.

Na segunda-feira,7, ela conseguiu chamar a atenção de um transeunte que passava de frente sua casa, até que conseguiu acionar a polícia.

Após os primeiros atendimentos, a PM encaminhou a vítima para o hospital , onde permaneceu aguardando atendimento médico.

A vítima foi orientada pelos policiais sobre os demais procedimentos, uma vez que o autor não foi localizado.

Assessoria Organizacional de Comunicação- RPM