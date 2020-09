Homem mata filho de 3 anos a facadas por não aceitar o fim do casamento

Um homem de 24 anos matou a facadas o próprio filho, de apenas 3, por não concordar com o fim do casamento, na madrugada desta segunda-feira (7) em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, que efetuou a prisão e prestou os primeiros socorros, o homem ainda tentou suicídio esfaqueando a própria barriga. Uma viatura da PM chegou ao local após deparar com a avó da criança gritando por socorro, na rua Frutal, por volta das 3h da madrugada.

De acordo com a mãe do homem, ele estaria sob efeito de drogas e álcool. Ela também relata que ele tinha muito ciúmes da ex-mulher e não concordava com o fim do casamento. Em seguida se trancou no quarto com o filho, onde acabaram adormecendo. Na madrugada, ele se despertou e atacou o menor.

O Samu ainda tentou resgatar o menino, mas deu entrada no Hospital Regional de Betim já sem vida. Preso em flagrante, o homem também foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento em função dos ferimentos no abdome. Assim que tiver alta será entregue à Polícia Civil.

Fonte: Hoje em Dia