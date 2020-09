Exército comemora 7 de Setembro, em sua unidade em Sete Lagoas

Devido a pandemia, este ano não foi realizado o desfile cívico-militar na avenida Antônio Olinto, conforme acontece todo ano, através da prefeitura municipal com a participação de várias escolas.

O 4º Grupo de Artilharia Antiaérea (4º GAAAe), realiza as comemorações alusivas ao Dia da Pátria, representando o Exército Brasileiro na Guarnição de Sete Lagoas (MG) nas suas instalações.

O dia começou com o hasteamento do Pavilhão Nacional e, ato contínuo, a realização da cerimônia militar, que conta com a participação do Prefeito Municipal, de diversas autoridades civis e militares.

Da Redação