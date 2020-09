Democrata vai estampar marca de Sete Lagoas no uniforme na volta do Módulo II

Puxando a fila, como afirma o presidente Renato Paiva, o Democrata será uma das primeiras instituições a usar a marca da cidade que foi eleita em votação popular. Na sequência do Módulo II do Campeonato Mineiro, que volta em 10 de outubro, os jogadores terão na camisa o símbolo que vai representar Sete Lagoas a partir de agora. A marca vencedora foi eleita com 52% dos votos dos internautas. A eleição terminou no fim de agosto.

Entendendo a iniciativa da escolha da marca como muito importante para a cidade, Renato diz que o Democrata abraçou o projeto desde o início. “Como legítimo representante de Sete Lagoas, achamos que puxar essa fila de estampar a marca, o que muito nos orgulha, poderá despertar o desejo de fazer o mesmo nas pessoas e também instituições da cidade”, comenta.

O gestor adianta que já foi iniciado um estudo para que a marca seja afixada também na Arena do Jacaré, importante referência e ponto turístico da cidade. “Sinto que o orgulho de ser setelagoano e democratense está sendo resgatado. Mais um motivo para valorizarmos as coisas da cidade”, completa.

Já dentro das quatro linhas Paiva e toda a diretoria acertam os últimos detalhes para que os jogadores, seguindo todos os protocolos de segurança, se reapresentem nessa semana para a volta dos treinamentos com o técnico Paulinho Guará. Os atletas serão recebidos em três dias diferentes para evitar aglomerações antes de todos serem submetidos a testes para identificar, ou não, a presença do novo coronavírus.

O time terá aproximadamente um mês de trabalho antes da reestreia no campeonato diante do Ipatinga, no Vale do Aço. O Módulo II foi paralisado, ainda em março, com o Democrata na quinta posição com nove pontos ganhos, um a menos que o Guarani de Divinópolis, quarto colocado. Faltam para ser disputadas cinco rodadas e os quatro mais bem colocados seguem para o quadrangular final.

Para seguir se reformulando dentro de campo (seis reforços foram contratados) e também fora dele, a diretoria continua a campanha para conseguir 100 adesões ao programa DemoCents antes da retomada do Mineiro. Para contribuir o torcedor precisa fazer o cadastro do cartão Mastercard no site democrata.centavosrealizam.com. Fazendo o cadastro o torcedor contribui com o arredondamento do troco de R$ 0,01 até R$ 0,99 por compra.

Por Marcelo Paiva