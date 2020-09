Acidente na MG-020, em Jaboticatubas, deixa uma criança de cinco anos morta e dois feridos

De acordo com polícia, Juliana contou que voltava com a família de uma cachoeira quando perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco.

Juliana e o pai da criança, que estava na frente no banco de passageiros, tiveram ferimentos leves e não precisaram ser conduzidos ao hospital. A filha, de 5 anos, estava no banco traseiro com a cadeirinha, foi arremessada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A mulher foi levada para a delegacia de plantão de Santa Luzia.