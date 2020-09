Com retorno do Módulo II, Democrata contabiliza as quedas na receita pela ausência de público nos jogos

Criatividade financeira e o caminho adotado pela diretoria, programa DEMOCENTS está a todo vapor

Com a reapresentação do elenco marcada para a próxima terça-feira (8), e retomada dos jogos do módulo II marcados para o dia 10 de outubro, a diretoria começa a se planejar financeiramente para dar seguimento a competição. Estima-se que, ao todo, o clube gaste cerca de R$ 400 mil reais para terminar a atual temporada, sem poder contar com a presença do público nos jogos em casa, por conta do protocolo contra a disseminação da Covid-19, a direção do Jacaré começa a calcular as perdas de receita.

“Estamos estimando uma perda entre R$30 a R$40 mil por mês de receita, o que significaria cerca de 80% de tudo que é arrecadado pelo clube”. Relatou Renato Paiva, presidente do Democrata em entrevista exclusiva para o Portal Sete.

Além da bilheteria que estava levando um bom público à Arena do Jacaré, nos dias de jogos em casa, o Democrata estava promovendo shows antes e depois do jogos. O que estava ajudando muito os cofres do clube com a receita obtida pelas vendas dos bares.

“O time vinha em uma crescente muito boa, isso também refletia em venda de camisas, adesão ao sócio torcedor, dentre outras coisas”. Completou Renato Paiva.

Além da perda financeira a expectativa é que o Democrata também sofra com a falta do apoio do seu torcedor, que vinha levando cada vez mais público à Arena do Jacaré. Com mais 3 jogos a serem disputados em seu campo, o Jacaré não terá o empurrão da sua fanática torcida. “A perda de apoio é gigante, a atmosfera dos jogos aqui, estava bacana, a torcida estava empurrando o tempo todo. Todos vão perder, mas no nosso caso, a torcida estava muito inflamada, estava apoiado o tempo todo”. Declarou Renato Paiva.

Para tentar amenizar o impacto negativo nas finanças, a diretoria vem trabalhando com criatividade nos bastidores. Ações como, jogos virtuais com venda de ingressos, e venda dos falados bonecos para torcida virtual nos dias de jogos são exemplos, mas a maior aposta alvirrubra nesse quesito vem sendo o DEMOCENTS, programa inovador no Brasil com o Democrata sendo o terceiro clube brasileiro a aderir. Trata-se do cadastro de cartão de crédito feito pelo torcedor que, quando realiza suas compras, tem o arredondamento automático dos centavos sendo revertido para o Democrata. Por exemplo: o torcedor realiza uma compra de R$ 99,50, será cobrado do torcedor R$100,00, sendo que os R$ 0,50 centavos irão para o Democrata.

“Estamos hoje com 37 adesões no DEMOCENTS, nosso objetivo e chegar a 100 até o reinicio do campeonato, como abrangemos apenas uma bandeira de cartão por enquanto, esse número está dentro da nossa expectativa, mas com a entrada de outras bandeiras, acreditamos que conseguiremos aumentar rapidamente esse número”. Enfatizou Renato Paiva.

Este parece ser o carro chefe adotado pela atual diretoria quando se fala de relação entre torcedor e clube.

“Acreditamos que a partir da 100º adesão, vamos conseguir sortear prêmios para quem aderir ao programa, vamos sortear brindes do Democrata e de parceiros”. Afirma Renato Paiva.

Com metas ousadas para o programa o presidente promete um grande prêmio para o aniversário de 107 anos do clube, que será em junho de 2021.

“Vamos trabalhar esse programa durante toda nossa gestão, para junho de 2021, no aniversário do Democrata, estamos pensando em sortear um carro ou uma moto para os que aderiram ao programa a mais de seis meses por exemplo. Mas ainda é tudo um projeto, que estamos estudando”. Garante Renato Paiva.

Você pode fazer seu cadastro ao DEMOCENTS pelo site democrata.centavosrealizam.com

Fato que, se o time corresponder dentro de campo, a diretoria tem certeza que cada vez mais poderá contar com o apoio do torcedor. O objetivo do Democrata é estar entre os 12 clubes do Módulo I do Campeonato Mineiro de 2021. Para isso há muito trabalho nos bastidores do clube acontecendo. Alguns diretores praticamente abdicaram de suas atividades profissionais para se dedicarem exclusivamente ao Democrata, como é o caso do diretor geral do clube Daniel Calazans.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo