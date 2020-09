Com elenco reforçado, Democrata inicia preparação para o retorno do Módulo II

Após saída de alguns atletas, Democrata apresenta novas caras para o seguimento do Módulo II

A Federação Mineira de Futebol (FMF) junto aos 12 times do Módulo II, definiram para o dia 10 de outubro, o retorno da competição. Com isso, a diretoria do Democrata, capitaneada pelo presidente Renato Paiva, começou a se movimentar nos bastidores para promover o retorno das atividades profissionais, com todos os cuidados necessários e devidos, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

A diretoria optou por manter a maior parte possível do elenco que iniciou a temporada 2020, as ausências ficaram por conta de apenas 4 jogadores, que optaram por não retornar ao clube, são eles: o meia Guilherme, que foi para o futebol português, o atacante Gleison, que não aceitou a readequação salarial proposta pelo Democrata, o goleiro Léo Flores, que assinou com um clube carioca, e o lateral esquerdo Silas, que está com uma lesão no ombro, e optou por trata-la de forma independente. Sendo assim, o departamento de futebol, chefiado por Daniel Calazans, foi ao mercado em busca de reforços. O primeiro nome confirmado foi de um velho conhecido do torcedor alvirrubro, o experiente zagueiro Carciano, que disputou o Módulo I pelo Coimbra, seguido pelo goleiro Filipe Panek, de 32 anos que estava no Águia Negra-MS, para reforçar o meio campo, foram contratados Alan Junior, jovem de 22 anos que estava no Sinop-MT e Vinícios, outro jovem de 21 anos revelado na base do Sport Recife. Para a vaga na lateral esquerda, Yan Petter de 24 anos foi o contratado, o jogador estava no Jaraguá-GO e tem passagens pelas seleções de base, além de ser polivalente podendo atuar como um meia atacante. Por último, foi anunciado o atacante Diogo Pereira, com 30 anos, vem para ser a referência do ataque alvirrubro, revelado pelo Palmeiras, o atacante estava no futebol do Vietnã.

Os atletas começam a chegar em Sete Lagoas na terça-feira (8). Primeiramente todos vão passar pelos exames clínicos e por todos os testes de Covid-19, após a liberação do departamento médico comandado pelo Dr. Claudio Batista. Os atletas serão entregues à comissão técnica, que terá pouco menos de um mês para os treinos. O Democrata reestrea fora de casa diante o Ipatinga, em Ipatinga no dia 10 de outubro.

Por Nelson Raphael

Estagiário de Jornalismo