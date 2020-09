Rodovias que cortam a região metropolitana de BH têm longos congestionamentos

A saída para o feriadão da Independência começou com trânsito congestionado na manhã deste sábado (5) na maioria das rodovias que cortam a região metropolitana de Belo Horizonte. Na BR-040, em Nova Lima, um acidente sem vítimas provoca lentidão por mais de seis quilômetros no sentido Rio de Janeiro. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a retenção de veículos vai do km 544 ao 550, próximo ao posto Chefão.

Outro acidente na altura de Congonhas, na região Central do Estado, interdita parcialmente a pista e a corporação pede atenção aos motoristas que passam pelo local.

Também há tráfego ruim na altura do entroncamento da via com o Anel Rodoviário, no bairro Califórnia, região Noroeste da capital. Em outro ponto da cidade, a rodovia Fernão Dias tem fluxo elevado de veículos após Betim, no sentido São Paulo. Ainda na BR-381, a saída para Vitória começou lenta no início da manhã. Um longo congestionamento se formou no local. Há retenções no distrito de Roças Novas, em Caeté.

Operação especial

Para evitar acidentes e deixar o trânsito mais seguro, a PRF iniciou na última sexta-feira (4) a operação especial para o feriado de 7 de setembro. Ao longo das rodovias federais, cerca de 800 agentes fazem rondas nos trechos mais movimentados até a próxima segunda (7). As ações também acontecem em regiões com alto número de acidentes e considerados críticos.

A PRF ainda limitou o horário de circulação de veículos de grande porte como cegonheiras e bitrens. Nas rodovias de pistas simples, os caminhões podem rodar em horários específicos. Fica proibido o tráfego de 6h às 12h no sábado e das 16h às 22h na segunda. Aqueles motoristas que descumprirem a determinação serão multados.