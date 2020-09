Guga e Mariano travam disputa acirrada por vaga na lateral do Atlético

Jogadores lutam pela preferência de Sampaoli na equipe titular do alvinegro

O técnico Jorge Sampaoli vem alternando o time do Atlético a cada partida. A base da equipe, no entanto, já é conhecida e está na ‘ponta da língua’ do torcedor. A maior briga pela titularidade acontece na lateral direita. Guga tem a confiança do treinador, mas nos últimos dois jogos Mariano, contratado a pedido do argentino, foi o escolhido para entrar em campo.

Apesar de jogarem na mesma posição, os dois fazem funções diferentes no time de Sampaoli. Guga trabalha do lado direito para o meio, ajudando na criação pelo setor central do campo. Já Mariano atua mais pela faixa direita do gramado, indo algumas vezes em direção da linha de fundo para buscar cruzamentos na área.

A escolha de Sampaoli, a cada jogo, se baseia no adversário. Se o confronto pela lateral é mais favorável, opta por Mariano. Se a intenção é povoar a intermediária central do adversário e criar por esse setor, Guga é o mais indicado.

Os dois, no entanto, ainda estão tímidos com relação à produção ofensiva, principalmente no Campeonato Brasileiro. Mariano não tentou nenhuma finalização e não deu nenhuma assistência. Guga deu um passe para gol (marcado por Hyoran, contra o Corinthians) e tentou três finalizações.

Já na parte defensiva, Guga soma 12 desarmes nas cinco partidas realizadas (tem média de 73 minutos por jogo). Mariano entrou em campo uma vez a menos que o concorrente (e tem média, de apenas 49 minutos) e soma 11 desarmes.

A tendência é de que o Guga seja escalado quando o time precisar de maior força ofensiva, enquanto Mariano vai atuar para dar mais segurança defensiva ao Atlético pelo lado direito.

A reportagem entrou em contato com pessoas próximas a Sampaoli, que se mostra satisfeito com as opções para a posição. Desta forma, o jovem Mailton, contratado pelo Galo neste ano, tem sido utilizado mais como um extremo nas poucas vezes que entrou em campo. O treinador já deixou claro que a briga pela vaga está entre Mariano e Guga.

Para o jogo deste domingo, às 20h30, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador não deu pistas de quem será o escalado. A formação para a partida será conhecida apenas no vestiário, momentos antes de a bola rolar.