Para não entrar no Z-4 da Série B, Cruzeiro ‘seca’ rivais neste sábado

O sábado de futebol será também de bastante apreensão por parte da torcida do Cruzeiro. O clube só vai entrar em campo na próxima segunda-feira, no Mineirão, às 20h, contra o CRB, e pode passar o fim de semana no Z-4 do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os três rivais diretos da Raposa na luta contra a zona de rebaixamento entram em campo neste sábado, e um resultado positivo de qualquer um deles vai jogar o Cruzeiro no grupo dos quatro últimos.

O Guarani, primeiro time da zona, terá talvez o rival mais complicado. O Operário-PR vive bom momento no torneio, ocupando a sexta posição, com 12 pontos, e joga em casa neste sábado, às 19h, contra o Bugre. O time campineiro tem três pontos. Caso empate no Paraná, o Guarani chegaria aos mesmos quatro pontos do Cruzeiro, mas seguiria abaixo da Raposa por ter hoje um saldo de gols de -5 e apenas um triunfo, contra três do time celeste.

Também neste sábado, às 16h30, o CSA, 18º colocado, recebe o Confiança, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Com três pontos e dois jogos a menos em relação ao Cruzeiro, o time alagoano pode sair do Z-4 com a vitória, empurrando a Raposa para degola. O saldo de gols do CSA hoje é de -6, enquanto o Cruzeiro está zerado no referido critério de desempate.

O outro time que deverá ser secado pelos celestes é o Oeste, penúltimo colocado, que joga em casa contra o Juventude, às 11h. Também com três pontos, os paulistas podem ir a seis pontos, empurrando o time de Enderson para o Z-4. Lanterna da competição, o Sampaio Corrêa tem um ponto e poderia igualar a pontuação do Cruzeiro neste sábado, quando recebe o América, no Castelão, às 19h.