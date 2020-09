Mirando liderança da Série B, América enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado

O desgaste de uma sequência de um jogo a cada três dias, em média, e a ausência de peças do setor ofensivo não foram suficientes para evitar a regularidade do América, que chegou ao posto desejado, dentro do G-4, na última rodada da Série B.

Neste sábado, 05, às 19h, o Coelho encara o Sampaio Corrêa, fora de casa, tendo pela frente um adversário que ainda não venceu na competição após quatro jogos, ocupando a lanterna. O jogo será válido pela 8ª rodada. O Coelho está em 3º lugar com 14 pontos, mesma pontuação do líder Cuiabá, fazendo o time de BH olhar cada vez mais pra cima dentro da competição de acesso.

O técnico Lisca ainda não pode contar com peças do setor ofensivo como Ademir, Felipe Augusto e Felipe Azevedo. Em compensação, quem pode ganhar mais minutos em campo é o meia Guilherme, que entrou no final da última rodada.

O ritmo do torneio vai seguir intenso com sequência de jogos que promete testar ainda mais o grupo. O técnico Lisca estuda a possibilidade de rodar o elenco para preservar alguns atletas, com a certeza de que o fundamental é manter a constância apresentada até aqui. O América chega de quatro vitórias seguidas (três pela Série B e uma pela Copa do Brasil) e não perde há seis jogos.

“Estamos crescendo e temos que aproveitar este bom momento para seguir pontuando. Se pararmos de manter essa evolução, podemos até mesmo regredir. Temos que manter o foco, sabemos que teremos dois jogo difíceis fora de casa nas próximas rodadas”, comenta o zagueiro Messias. Após o Sampaio, o América encara o Paraná, vice-líder, na quarta.

Vivendo boa fase, o defensor pede que o time evite oscilações, que podem ser castigadas, deixando importantes pontos no caminho. “O segredo da Série B é a constância, isso faz toda a diferença. O fundamental é estarmos entre os quatro ao final do torneio, precisamos nos manter nesta briga pelas primeiras posições e pela liderança, se possível. O torneio está apenas começando, mas este início também pode definir muita coisa. Se deixarmos para correr atrás mais pra frente, pode ser tarde demais”, sugere o zagueiro, autor do gol da vitória sobre o CSA na última rodada.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa x América

Motivo: 8ª rodada da Série B

Horário: 19h

Local: Estádio Castelão, São Luis, Maranhão

Sampaio Corrêa: Neguete, Joazi, Daniel Felipe, Joécio, João Victor; André Luiz, Vinicius Kiss, Luis Gustavo, Marcinho; Caio Dantas e Gustavo Ramos. Técnico: Léo Condé.

América: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê; Matheusinho, Rodolfo e Marcelo Toscano. Técnico: Lisca.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)