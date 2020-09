Feriado prolongado tem previsão de tempo seco e ensolarado em Minas

Temperaturas ficam acima dos 30ºC em todas as regiões e expectativa é de umidade do ar abaixo de 30% no período da tarde

O primeiro feriado prolongado após o início da flexibilização do isolamento social em todo o Estado será de tempo seco e ensolarado em todas as regiões, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). E as temperaturas máximas devem permanecer acima dos 30ºC, com umidade relativa do ar na casa dos 30% durante o período da tarde.

Nas cidades do Triângulo Mineiro, a expectativa é que os termômetros cheguem a 36ºC. Já na região Sul, as manhãs seguem mais frias, com previsão de 7ºC nas primeiras horas do dia.

Região metropolitana

O clima seco e quente, típico do inverno, segue forte durante todo o feriado da Independência na região metropolitana de Belo Horizonte. A previsão do Inmet aponta que as temperaturas devem permanecer entre 11ºC e 30ºC, com ventos fracos a moderados. Neste sábado, a mínima na capital mineira foi de 16ºC na estação meteorológica da Pampulha.

Baixa umidade do ar

Com índices na casa dos 30%, o instituto alerta para os riscos da baixa umidade do ar. Por isso, devem ser evitados exercícios ao ar livre entre 11h e 15h, além de umidificar o ambiente e beber muita água. Veja abaixo as recomendações: