Eleições 2020: Livro “Mulher, Emoção e Voto” chega à 2º Edição

A publicação “Mulher, Emoção e Voto”, escrita pelo analista comportamental e master political coach, Osmar Bria, já teve milhares de cópias vendidas e caminha para a sua 2º Edição, prevista para ser lançada ainda no fim de agosto. A primeira edição foi lançada em março. O livro orienta as candidatas a utilizarem suas características emocionais para obterem sucesso nas eleições.

“Nós precisamos realmente da mulher vencendo a eleição. Exercendo o mandato de vereadora, de prefeita. Também exercendo os cargos públicos para que a gente possa trazer a empatia pra dentro da política, para dentro da eleição. Assim, vamos mudar o Brasil”, analisou o guru dos votos, como é conhecido Osmar Bria.

Com as Eleições Municipais cada vez mais perto, previstas para começar em 15 de Novembro, Bria também vai lançar a 4ª Edição de sua obra mais conhecida, “A Fórmula do Voto”.

Os ensinamentos e a metodologia do livro fizeram Osmar Bria ganhar notoriedade a partir das eleições de 2018. Na ocasião, ele treinou diferentes candidatos e ajudou a eleger 30 deputados e um governador, acumulando 2 milhões de votos ao todo.

Por causa da pandemia, os treinamentos presenciais vêm sendo adaptados ao formato online. Somente em 2020, mais de 15 mil pré-candidatos participaram dos encontros online promovidos pelo analista comportamental. A previsão é que os treinamentos, com partidos políticos e grupos de candidatos, continuem até às vésperas das eleições municipais.

