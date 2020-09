Gripado, Réver desfalca Atlético no duelo contra Coritiba no Brasileirão

O zagueiro Réver desfalcará o Atlético na partida contra o Coritiba, no próximo sábado, na capital paranaense, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gripe, o jogador chegará ao segundo jogo consecutivo como desfalque do time alvinegro.

A informação foi divulgada pelo Atlético em boletim. Nele, o clube informou que Réver não viajará com o elenco para o Paraná e foi submetido a uma série de exames para detecção do COVID-19, tanto antes do jogo contra o São Paulo quanto nesta sexta-feira, antes da preparação para o jogo do fim de semana. Em ambas as testagens, o zagueiro não deu resultado positivo para a doença.

Sem o capitão no time titular, o mais provável é que Sampaoli mantenha a zaga com Igor Rabello ao lado de Junior Alonso, como ocorreu na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo.