‘Operação da Independência’ vai contar com 800 agentes da PRF nas rodovias mineiras

A “Operação da Independência de 2020”, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem início nesta sexta-feira e vai até as 23h59 da próxima segunda-feira (7). Ao longo desse feriado prolongado, cerca de 800 agentes da PRF vão se revezar na fiscalização das rodovias mineiras.

Além do aumento na fiscalização, a PRF restringiu a circulação de veículos de grande porte ao longo do feriado. Conforme informou a PRF, as bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes não vão poder transitar em rodovias com pista simples nesta sexta-feira, de 16h às 22h, no sábado, de 6h ao 12h, e na segunda-feira, de 16h às 22h.

A PRF lembra que o motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16, que representa infração média, vai receber 4 pontos na CNH e terá o veículo

