João Lanza comentou sobre o atual cenário político no Programa Passando a Limpo

Já no início, João apresenta o tema da COVID-19 e aborda como a doença afeta não somente a vida social e a saúde da população, mas também a própria situação política. Ao ser questionado se houve uma politização do fato, o analista responde ” É uma vergonha, uma vergonha comandada por quem? Pelo Supremo. Você fica assustados porque você vê, por exemplo, me chama muita atenção, São Paulo representa 63% da parte socioeconômica do país. De repente, há uma decisão de paralizar a capital, com São Bernardo, Santo André… Tem 16 milhões de habitantes, tem 377 cidades, uma população de 31 milhões que votam. E o Brasil tem 27 estados, poderia estudar as peculiaridades das regiões para poder tomar as medidas que fossem necessárias adequadamente.”

Sobre a cidade de Sete Lagoas, João critíca a falta de informação que é repassada sobre os assuntos municipais. ” Tirando esse programa aqui, qual outro você fica sabendo o que tá acontecendo na cidade? O problema é o seguinte: você não tem a verdade sobre Sete Lagoas. isso é muito grave. Vamos aprovar um orçamento, que quem ganhar a eleição, vai ter que ser muito inteligente para poder fazer uma transição efetiva, porque as transições que são feitas aqui, ‘foi fulano’ eu não entendo nada de quem fez as transições.” fez a análise.

A entrevista repassou ainda em assuntos que além da política do país, foi debatido, esporte, vida social, dentre outros. A preocupação com o Coronavírus foi um assunto apresentado com grande sensibilidade entre os participantes, ao ser solicitado que os ouvintes e a população entenda o quão grave é a pandemia para que haja cuidado entre todos.

A eleição municipal deste ano foi bastante discutida, como a análise feita por João sobre a diminuição de votos que poderá acontecer em relação a quantidade de eleitores da cidade. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, João avaliou: “Ele é presidente de todos os brasileiros, você entendeu? Eu não sei a quem possa interessar esse atrito que está tendo entre ele e essa conotação política, se é favorável a ele brigar com a Rede Globo. A Rede Globo tem os defeitos dela mas você não pode tirar não, é 80 tiros e eles tão indo disputar campeonato e eles tão indo, é estádio vazio e eles tão indo de avião, é hotel de primeira, tudo é a Rede Globo que banca. A Rede Globo tem os defeitos, mas porque que não corrigiram lá atrás?”

