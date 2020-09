A população de Sete Lagoas escolheu sua marca

Em votação aberta e amplamente divulgada, a cidade elegeu a marca que remete ao lema do brasão “Nascida para o alto”

Com a participação de milhares de cidadãos, numa disputa acirrada, a opção eleita ganhou com 52% dos votos. A marca vencedora foi inspirada no 7L, um símbolo já muito utilizado, e na frase em latim que acompanha o brasão do município, “Ad Altiora Nata” (Nascida para o Alto). Veja na ilustração.

A marca foi desenvolvida pelo Instituto de Design Inovação e Tecnologia (IDIT), através de um longo trabalho de Place Branding, que começou em maio de 2019, numa demanda do Grupo UAI, financiada pelo SEBRAE, e seguiu com workshops, palestras, entrevistas e reuniões envolvendo empresários, artistas, profissionais da comunicação, entidades representativas, grupos empresariais, Sebrae, Sicoob Credisete, Prefeitura e Câmara Municipal.

“Sete Lagoas saiu na frente e está inovando. Muito comum na Europa e em países mais desenvolvidos, no Brasil ainda é pouco comum que cidades possuam sua própria marca”, elogia a diretora do IDIT, Gisella Teixeira.

Importante ressaltar que não se trata de uma marca de administração pública, que será substituída a cada nova gestão. É uma marca da cidade de Sete Lagoas, assim como grandes destinos mundiais também possuem a sua: Nova Iorque (EUA), Amsterdã (HOL), Porto (POR), Madrid (ESP).

A marca eleita será protegida por um projeto de Lei Municipal e será de livre utilização por parte das empresas, produtores de eventos e entidades públicas e privadas locais.

A importância de uma marca

Durante o processo de construção e votação, muitas pessoas perguntaram o porquê desta iniciativa e para que serve a marca de uma cidade. Para entender melhor, basta pensar na marca da empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda ou estudou, nas lojas, produtos e serviços que você admira. Como seria se eles não tivessem uma marca?

É prazeroso quando você passa por um evento importante e vê entre os apoiadores a marca da sua empresa ou de uma instituição que o representa. Você não se sente pertencente àquela iniciativa?

Marcas servem também para se destacar no mercado. Não é à toa que grandes marcas, independente do mercado e perfil do público consumidor, como Coca Cola, Havaianas, Nike, Harley Davidson, Apple, BMW, NY e outras tantas despertem desejos e admiração por todo o mundo. Seria impossível canalizar esses sentimentos se não houvesse uma marca que os simbolizasse.

Com a criação de uma marca, fica mais fácil para que Sete Lagoas possa se destacar no mercado estadual e nacional, resgatar e fomentar a autoestima da população, despertar o sentimento de orgulho e pertencimento, atrair e reter talentos, turistas e negócios.

Já fazem parte e apoiam deste movimento Sebrae, Sicoob Credisete, Uai Hotéis e Pousadas, ACI, CDL, OAB SL, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Turi, Unifemm, Ambev, Sindcomércio, Democrata F.C., Shopping Sete Lagoas, Jornal SETE DIAS, site Setelagoas.com.br, Revistas Point, Travessura, Meu Doutor Minha Doutora, Senac, Projeto Interiorizar, Santa Helena Valley, Grupo Alvo, Grupo Ação, Grupo Sinergia, Conversus, Farminas, UAI Gastrô, UAI Eventos, Circuito das Grutas, Associação CriaRH, Preqaria Cia de Teatro, conselheiros municiais de turismo, cultura, patrimônio histórico, músicos, artesãos, artistas plásticos, produtores culturais, Prefeitura e Câmara Municipal.

Por Marcelo Paiva