Tulip Inn Sete Lagoas promove live musical beneficente nesta sexta com sorteio de hospedagem

Diversão em prol da solidariedade. Para arrecadar donativos ao Lar de Idosos Vila Vicentina, o hotel Tulip Inn Sete Lagoas, da rede Louvre Hotels Group – Brazil, promove, na próxima sexta-feira, 4, às 20h, a live beneficente Vila Vicentina.

O evento acontecerá no YouTube da Banda Toque de Classe ( CLIQUE AQUI e SE INSCREVA ). O grupo conta com repertório diversificado, tocando música de orquestras, sertanejos universitários, dance music, entre outros. A cada R$ 10,00 doado – e sendo seguidor a página do Tulip Inn Sete Lagoas no Instagram –, o doador concorrerá a uma hospedagem no final de semana, com direito a um jantar ou almoço.