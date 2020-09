Corpo de idoso desaparecido é localizado pelas Polícias Civil e Corpo de Bombeiros

Nesta quinta feira ,3, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa de Sete lagoas, em uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo do idoso H.B.S, morador do bairro Alvorada, que estava desaparecido desde o mês de agosto.

O idoso foi encontrado em uma mata próximo à Serra Santa Helena em Sete Lagoas.

Além dos militares e dos investigadores, as buscas contaram com o apoio aéreo de Drones de ambas às corporações.

O corpo de H.B.S foi removido para o IML local, onde após exame de necropsia vai apontar a causa da morte.

Ele era natural de Monjolos, aposentado e trabalhou no combate à Dengue em Sete Lagoas. Segundo pessoas ligadas à família, H.B.S tinha problemas de depressão. Ele deixa esposa, um casal de filhos e dois netos.

Redação com Ascom/Polícia Civil