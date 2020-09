52º Festival de Inverno UFMG divulga programação online e gratuita

Entre os dias 14 e 23 de setembro, a UFMG promove o seu 52º Festival de Inverno – este ano, claro, de forma online, com atividades gratuitas e abertas ao público. O evento terá palestras, rodas de conversa e apresentações artísticas com transmissão ao vivo pelo YouTube, além de exposições virtuais e o lançamento de publicações digitais com trabalhos inéditos de pensadores brasileiros. Toda a programação está disponível no endereço: http://www.ufmg.br/festivaldeinverno.

Pensado sob o tema “Mundos Possíveis: Culturas em Pensamento”, o festival propõe uma discussão sobre o papel e o sentido da cultura em um contexto de crise e reclusão social. Assim, a UFMG convida pensadores, filósofos, ativistas, líderes quilombolas e indígenas para o debate, durante o Seminário Culturas em Pensamento. As rodas de conversa e palestras do seminário serão transmitidas ao vivo pelo youtube.com/culturaufmg, sem necessidade de inscrição prévia. Os interessados que quiserem receber certificado, porém, devem se inscrever gratuitamente, a partir desta quinta-feira, pelo link disponível no site do evento.

Parte das atividades do Festival de Inverno está integrada ao IV Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior (Forcult), que acontece entre 21 e 23 de setembro. A abertura do Fórum contará com palestra do ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que discutirá “O papel das universidades na construção de um sistema nacional de cultura”. Dia 21, às 15h, pelo youtube.com/culturaufmg.

Atrações Culturais. O cardápio de atrações culturais do Festival de Inverno oferece ao público música, dança e performances. A cantora Mônica Salmaso apresentará o projeto “Ô de Minas” do dia 18 a 23, em horários variados. Será uma série com seis vídeos de encontros musicais entre ela e os mineiros Rafael Martini, Alexandre Andrés, Davi Fonseca e Sérgio Santos. As apresentações seguem os moldes do projeto “Ô de Casas”, série de encontros musicais entre a cantora e grandes nomes da música brasileira, que ela vem disponibilizando desde o início da pandemia.

Também haverá apresentações do bailarino e coreógrafo Rui Moreira, no dia 16, às 21h30; e da dançarina destaque na cena contemporânea, Morena Nascimento, no dia 21, às 19h.

Nas artes cênicas, será transmitida uma apresentação teatral do ator mineiro Felipe Oládélè, no dia 17, às 21h30. Já no dia 20 de setembro, às 19h, a performer, bióloga e defensora da Amazônia, Uýra Sodoma, apresenta a performance “Quintal”, produzida para o festival.

O encerramento será com a apresentação de uma performance visual, musical e de dança com Nélio Costa, Peppi Zen e Anna Maria Bosky, no dia 23 de setembro, às 18h45.

Seminário Culturas em Pensamento. Nas palestras e rodas de conversa do Seminário Culturas em Pensamento, convidados especiais discutem diferentes temas relacionados à cultura. São nomes como Kdu dos Anjos (16/9), Conceição Evaristo (17/9), Ailton Krenak (18/9), Cao Guimarães (19/9), entre outros pesquisadores, mestres da tradição, artistas e filósofos.

Entre os dias 14 e 20 de setembro, serão transmitidas, diariamente, uma palestra e uma roda de conversa, pelo canal youtube.com/culturaufmg. Os vídeos são públicos, mas aqueles que fizerem a inscrição pelo site e assinarem a lista de presença durante a transmissão terão direito a certificado de participação. Os inscritos que participarem de 70% das atividades (dez palestras ou rodas de conversa) terão direito ao certificado do Seminário Culturas em Pensamento.

Ensaios Mundos Possíveis. Na série de Ensaios Mundos Possíveis, 18 pensadores da contemporaneidade refletem sobre a arte e a cultura sob o viés das novas realidades. Esses pensadores produzirão textos inéditos, para o festival, que serão distribuídos gratuitamente nas redes do evento. Posteriormente, os ensaios serão compilados no e-book Mundos Possíveis.

Os autores convidados são: Leda Martins, Cássio Eduardo Viana Hissa, Ailton Krenak, Pablo Gobira, Nilma Lino Gomes, José Jorge Carvalho, Ricardo Domeneck, Angélica Freitas, Eneida Maria de Souza, Ricardo Aleixo, Shirley Miranda, Paulo Pires do Vale (Portugal), Cao Guimarães, Kaká Werá Jecupé, Natacha Rena, Nêgo Bispo, Ana Gomes e Roger Deff. A organização do trabalho é de Fernando Mencarelli, diretor de Ação Cultural da UFMG, e Mônica Medeiros Ribeiro, diretora-adjunta de Ação Cultural da UFMG.

Revista Guaicurus – edição comemorativa de 30 anos do Centro Cultural UFMG. Inaugurado em 1989, o Centro Cultural UFMG celebrou em 2019 seus 30 anos, como um espaço que tem abrigado diferentes tendências artístico-culturais em Belo Horizonte. Para comemorar e relembrar a memória dessas três décadas, será lançada a publicação número 4 da “Revista Guaicurus”, cuja primeira edição é de 2014. O lançamento será no dia 20 de setembro, às 16h, com uma roda de conversa sobre os 30 anos e a edição da “Revista do Centr”o.

Exposições. O público poderá acompanhar cinco exposições online associadas à programação do Festival de Inverno, além de uma mostra que projetará imagens e vídeos em prédios da cidade. As mostras têm curadoria individuais e coletivas, com lançamento e programações ao longo do Festival.

Travessias – A exposição fotográfica Travessias, vinculada à programação do Festival, já está disponível para o acesso do público. A exposição busca enveredar pelos sentidos de travessias, a partir de perspectivas inspiradas pela frase de João Guimarães Rosa: “o real não está na saída nem na chegada; ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. As 50 fotos foram selecionadas por meio de uma chamada pública em 2019 e estão organizadas em dez séries com audiodescrição. O link para acesso é o www.travessias.art.br.

