Sete Lagoas permanece na onda amarela; confira o boletim de hoje

Minas Consciente mantém o município na onda amarela e permite aulas presenciais de pós-graduação

Com uma alta de 0,9% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.306 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. Os testes com resultado negativo já somam 6.352 desde o início da pandemia.

Entre ontem e hoje, foram registrados 36 novos casos de Covid na cidade: 20 mulheres e 16 homens. Assim, Sete Lagoas chega a um acumulado de 1.866 casos positivos desde março, entre eles, 34 pacientes que vieram a óbito, 25 que se encontram hospitalizados, 95 que estão em isolamento domiciliar e 1.713 já recuperados, o que equivale a 91% dos contaminados.

Hospitalizados

Entre os pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 57 internados na cidade por causas respiratórias, sendo 40 deles internados em leitos de enfermaria e 17 em unidades de terapia intensiva (UTI). Nos leitos de UTI são 13 pacientes de Sete Lagoas. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está em 27,8%.

No Hospital Municipal há oito internados (três em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 35 internados (em leitos do SUS são 20 em enfermaria e 10 em UTI), no Hospital da Unimed há dez pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (quatro em UTI) e na UPA são quatro pacientes em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade é hoje de 28%. Entre os 57 internados, 35 já testaram positivo, sendo 25 deles de Sete Lagoas. Há ainda 13 pacientes com resultado negativo e nove esperando resultados de exames.

Minas Consciente

O Governo do Estado confirmou, ontem à noite, que Sete Lagoas pode continuar na onda amarela do programa Minas Consciente. Apenas a região norte e 16 microrregiões foram autorizadas a evoluir para a onda verde, já que os indicadores foram favoráveis à retomada das atividades que ainda não estavam permitidas nestes locais.

Outra novidade, anunciada ontem pelo Governo do Estado, foi a inclusão de aulas presenciais dos cursos de pós graduação, mestrado e doutorado na Onda Amarela do Minas Consciente. A decisão foi baseada na capacidade de adaptação do setor, na tendência à pouca aglomeração nas salas de aula e ainda à natureza esporádica das aulas presenciais. As aulas já estão autorizadas a serem retomadas de forma presencial a partir deste sábado, 5 de setembro.

Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas