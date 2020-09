Minas oferece 25 mil vagas em cursos de desenvolvedores de games e sistemas Java

O governo de Minas Gerais disponibiliza 25 mil vagas em cursos gratuitos e on-line para qualificação profissional, por meio da Rede Uaitec. Os interessados devem acessar os cursos por meio do site ww.uaitec.mg.gov.br. Após realizar o cadastro na plataforma de ensino do parceiro, as aulas estarão disponíveis de imediato.

Os conteúdos de qualificação profissional oferecidos são para Trilha Desenvolvedor de Games: HTML, CSS e JavaScript; e Trilha Desenvolvedor de Sistemas Java: Java, SQL e PostgrSQL.

Com duração de 100 horas cada, as temáticas foram escolhidas com base nas demandas de mercado.

De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a previsão é de que haja um déficit de cerca de 400 mil profissionais de TI em todo o Brasil até 2022.

Itatiaia