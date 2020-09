Embalado pelo título mineiro, Atlético recebe São Paulo no Brasileiro

Galo vem de duas derrotas seguidas na competição e tenta voltar ao G4

Passada a comemoração do título mineiro, conquistado no último domingo, o Atlético volta o foco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Depois de duas derrotas consecutivas como visitante, o alvinegro recebe o São Paulo e busca retomar o caminho das vitórias na noite desta quinta-feira, às 20h, no Mineirão, em duelo válido pela 7ª rodada.

No último domingo, o Atlético bateu o Tombense e levantou a primeira taça da gestão de Sérgio Sette Câmara no clube. Agora, o Galo chega embalado para enfrentar o vice-líder da competição.

O time mineiro iniciou o Brasileiro com três vitórias seguidas, contra Flamengo, Corinthians e Ceará. Em seguida, derrapou e perdeu fora de casa para Botafogo e Internacional. Os comandados de Jorge Sampaoli tentam a reabilitação no estádio onde têm 100% de aproveitamento.

Uma vitória no Mineirão pode recolocar o Atlético no G4. Na oitava colocação após os jogos de quarta-feira, o Galo soma nove pontos. Vice-líder, o São Paulo tem 13.

Atlético

Sampaoli, como de costume, só vai divulgar a escalação do Atlético no vestiário do Mineirão. A tendência é que o time que entrou em campo na vitória sobre o Tombense, no último domingo, seja mantido.

No entanto, alterações podem acontecer. A maior briga por posições acontece na lateral direita, entre Mariano e Guga, e no ataque, entre Savarino e Marquinhos.

São Paulo

O São Paulo também está embalado. O time tricolor vem de três vitórias seguidas – a última sobre o Corinthians, com gol marcado nos acréscimos.

O time paulista deve repetir a equipe que venceu o Corinthians, por 2 a 1, no último domingo. A novidade no banco deve ser a volta de Vitor Bueno, recuperado de dores musculares. O lateral-esquerdo Reinaldo, gripado, segue fora.

ATLÉTICO X SÃO PAULO

Atlético

Rafael; Mariano (Guga), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Alan Franco; Savarino (Marquinhos), Keno e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

São Paulo

Tiago Volpi, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Liziero; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes; Paulinho Bóia, Pablo e Luciano

Técnico: Fernando Diniz

Motivo: 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: 3 de setembro, quinta-feira, às 20h

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Rafael Traci (SP)