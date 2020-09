América vence o CSA no Independência e entra no G4

Nessa quarta-feira, o América venceu o CSA por 2 a 1, pela 7ª rodada da Série B, na Arena Independência. O Coelho abriu o placar, com gol contra de Luciano Castán, aos 32 minutos no primeiro tempo e dominou a etapa. O CSA empatou logo aos quatro minutos do segundo tempo e Messias marcou o gol da vitória do América aos 14. O meia-atacante Guilherme fez sua estreia, mas pouco pôde mostrar, pois entrou aos 43 do segundo tempo, na vaga de Rodolfo. O América chegou aos 14 pontos e é o terceiro colocado na tabela de classificação.

No primeiro tempo o América foi superior ao adversário, com boas triangulações no setor ofensivo e sem sofrer sustos na defesa. O camisa 10, Matheusinho jogou aberto pela esquerda, enquanto Marcelo Toscano e Rodolfo se revezaram na posição mais centralizada ou pela direita. O Coelho fechou a primeira etapa com 10 finalizações, enquanto o time alagoano conseguiu apenas duas.

Toda superioridade dos americanos foi colocada à prova, quando o CSA voltou com alterações para o segundo tempo e conseguiu o gol de empate com Rodrigo Pimpão, de cabeça, aos quatro minutos. Mas dez minutos depois, os donos da casa marcaram mais uma vez com o zagueiro Messias, que aproveitou o rebote na área e fez o primeiro gol dele após o retorno de empréstimo.

Com o resultado, o América soma seis jogos sem perder, contando os dois empates, contra Operário e Juventude, além das vitórias sobre Oeste, Cruzeiro e Ferroviária, na Copa do Brasil.

Próximo compromisso do América é contra o Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão, sábado, às 19h. Já os comandados de Argel Fuchs recebem o Confiança, no Rei Pelé, também no sábado, porém, mais cedo, às 16h30.

Ficha técnica

América 2 x 1 Oeste

América: Matheus Cavichioli, Daniel Borges (Diego Ferreira), Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho (Rickson) e Alê; Matheusinho (Neto Berola), Rodolfo (Guilherme) e Marcelo Toscano (Léo Passos). Técnico: Lisca

CSA: Bruno Grassi, Norberto, Alan Costa, Luciano Castán e Igor Fernandes (Rafinha); Geovane, Richard Franco (Márcio Araújo) e Nadson (Pedro Júnio); Rafael Bilu (Allano), Michel Douglas e Rodrigo Pimpão (Alecsandro). Técnico Argel Fuchs

Local: Arena Independência, Belo Horizonte

Motivo: 7ª rodada da Série B

Arbitragem: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols: Luciano Castán (contra) (A) e Messias (A); Rodrigo Pimpão (C)

Cartões amarelos: Diego Borges (A) e Eduardo Bauermann (A);