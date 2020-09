Em ação de combate ao crime na BR-040, Sete Lagoas, foram presos quatro indivíduos sendo três foragidos da Justiça da Paraíba, suspeitos de praticarem só nesse ano mais de 20 homicídios, e um por indício de falsidade documental.

Eles estavam numa van que seguia do Rio Grande do Norte para São Paulo. Com um dos indivíduos foragidos ainda havia uma arma de fogo com três carregadores.

Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil em Sete Lagoas.

Fonte: PRF/ Sete Lagoas