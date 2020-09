Covid-19: Número de casos aumenta em Sete Lagoas e novo óbito é confirmado

Mais cinco leitos de UTI exclusivos para Covid estão prontos na UPA 24 Horas

Os casos suspeitos de síndrome gripal inespecífica tiveram alta de 1% nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico de Sete Lagoas, com 1.372 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 6.129 exames negativos para Covid desde o início da pandemia. O número de casos positivos agora é de 1.830, com a confirmação de mais 64 contaminados: 28 mulheres e 36 homens. Entre os contaminados, 25 se encontram internados, 107 se recuperam em isolamento domiciliar e 1.664, ou seja, 90%, já estão recuperados.

Óbitos

Um óbito, de um homem de 96 anos, ocorrido na UPA, na segunda-feira, foi confirmado hoje. Agora são 34 óbitos em Sete Lagoas com diagnóstico positivo para Covid. Entre estes óbitos, foram 21 homens e 13 mulheres, com 85% das vítimas maiores de 60 anos de idade. Todas elas, de acordo com os registros da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, apresentaram algum tipo de comorbidade. Entre as mais comuns estão hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, cardiopatias e obesidade. A taxa de letalidade da Covid em Sete Lagoas está hoje em 1,8%. No estado de Minas Gerais, essa taxa é de 2,4%. Já no Brasil, o índice hoje é de 3,1%.

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que mais cinco leitos de UTI estão prontos para receber pacientes de Covid na UPA 24 Horas. Eles já foram cadastrados junto ao Ministério da Saúde e a estrutura já está montada para entrar em funcionamento, em caso de necessidade. Com isso, o número de leitos de UTI exclusivos para Covid em Sete Lagoas agora chega a 61.

Internações

Sete Lagoas tem hoje 59 pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, 44 delas em enfermaria e 15 em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade, somando-se os do SUS e os da saúde suplementar, está hoje em 24,5%. Entre os 15 pacientes internados em UTI, dez são de Sete Lagoas. Os demais, de cidades vizinhas.

No Hospital Municipal são sete pacientes internados na Ala Covid (dois deles em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 40 internados (nos leitos do SUS são 24 em enfermaria e 10 em UTI), no Hospital da Unimed há oito pacientes na ala Covid (três em UTI) e na UPA são quatro internações em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos Covid do SUS na cidade, já incluindo os novos leitos da UPA, está hoje em 26%. Entre os 59 pacientes internados, 38 já testaram positivo para Covid, oito tiveram resultado negativo e 13 aguardam resultados de exames.

O Governo de Minas deve anunciar, hoje à noite, a atualização da situação de Sete Lagoas no programa Minas Consciente. Avaliando os indicadores da cidade, o Estado vai determinar se o Município continua na Onda Amarela do programa ou se retorna à onda vermelha.

