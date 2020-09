TV Câmara de Sete Lagoas está em nova sintonia

A TV Câmara de Sete Lagoas está em novo canal, 11.2. Um dos principais objetivos com a mudança foi tornar a TV mais acessível para a população. Para assistir ao canal o telespectador tem que fazer uma nova busca de sintonia em sua televisão. A mudança foi autorizada pelo Ministério das Comunicações para que as emissoras da Rede Legislativa pudessem ficar mais próximas das outras emissoras de TV no controle remoto.

A alteração está em vigor desde o último sábado, 29. Além da novidade na sintonia, quem acompanha a programação da TV Câmara já pôde perceber novas atrações na grade. Em parceria com o Serviço de Promoção ao Menor e a Família (SERPAF), o Libertè na TV aborda temas sociais de maneira inovadora, a fim de levar conhecimento e informação de um jeito leve e objetivo

O canal de Sete Lagoas desenvolve importante papel social com relação à prestação de serviços para a comunidade. Prova disso são as transmissões das teleaulas das redes estadual e, mais recentemente, da rede municipal para os alunos manterem os estudos em dia enquanto as aulas presenciais não são retomadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Quem assiste a TV Câmara também fica bem informado sobre as principais notícias que envolvem o avanço da pandemia na cidade e região. Diariamente o jornal Informa Cidade, na versão debate, com especialistas de várias áreas de atuação, aborda tudo o que o cidadão precisa saber para se manter bem informado durante a pandemia.

Fora isso as Reuniões Ordinárias da Câmara, em formato de videoconferência, também são destaque na programação para que o cidadão se informe do trabalho dos vereadores da nossa cidade. Reprograme seu aparelho de TV agora mesmo e continue acompanhando a TV Câmara de Sete Lagoas, agora pelo canal 11.2.

Ascom Câmara de Sete Lagoas