Covid-19: Minas Gerais chega a 122 mil casos confirmados

Minas Gerais registrou 141 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No período, também foram contabilizados 3.267 novos casos confirmados de coronavírus. Em toda pandemia, são 5.505 óbitos e 222.048 infectados. As informações constam no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 02, pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Conforme a pasta, o estado possui 31.273 pacientes em acompanhamento e 185.270 curados. São 22.849 casos de internação hospitalar na rede pública e privada e a letalidade da doença é de 2,5%.

Os novos registros não se referem, necessariamente, a casos e mortes ocorridos nas últimas 24 horas. Significa que foram contabilizados pela SES-MG nesse período.

