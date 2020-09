Contra o São Paulo, Atlético tenta dar sequência à boa fase como mandante no Brasileiro

Galo venceu Corinthians e Ceará jogando em casa na competição

Após a conquista o Campeonato Mineiro, o Atlético tenta retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Depois de duas derrotas seguidas na competição, o Galo voltará a campo nesta quinta-feira, às 20h, contra o São Paulo, no Mineirão. O alvinegro chega embalado pelo título, conquistado no último domingo, sobre o Tombense.

Antes dos jogos pela decisão do Estadual, o Atlético vinha de derrotas fora de casa para Botafogo (2 a 1) e Internacional (1 a 0). A equipe caiu da liderança para a 5ª posição. A chance de retomar um lugar no G4 é vencendo um concorrente direto e mantendo a boa fase como mandante no Campeonato Brasileiro.

O Atlético venceu os dois jogos que fez em casa até o momento. O primeiro, uma virada contra o Corinthians, por 3 a 2, depois de ir para o vestiário no intervalo perdendo por 2 a 0. O segundo, triunfo por 2 a 0, com os gols da partida marcados na reta final do segundo tempo – ambos de Marrony.

Desde que o técnico Jorge Sampaoli chegou ao Atlético, a equipe jogou seis vezes no Mineirão e mantém 100% de aproveitamento: além dos dois jogos pelo Brasileiro, venceu Patrocinense (4 a 0), América (2 a 1) e Tombense, duas vezes (2 a 1 e 1 a 0), todos pelo Estadual.

A confiança no bom momento sob comando do argentino faz os jogadores do Galo acreditarem em reabilitação imediata no Campeonato Brasileiro, como destacou o capitão Réver.

“A equipe está com um pensamento muito bom. O momento no Campeonato Brasileiro claro que não é dos melhores, devido às derrotas que tivemos nesses dois últimos jogos, mas a gente vem numa crescente muito boa, vem criando uma identidade que o treinador tem nos passado. Isso, acredito, não vem motivando e enchendo os olhos somente do grupo, mas também do torcedor, que vem vendo o time jogando bem. Então, acredito que isso faz com que o torcedor acabe nos apoiando”, disse.

O São Paulo, adversário desta quinta-feira, é um concorrente direto e vem embalado para a partida no Mineirão. Com 13 pontos, o tricolor é o vice-líder. Depois de um começo inconstante, a equipe alcançou a marca de três vitórias seguidas.

