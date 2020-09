Em busca do G4, América recebe o CSA no Independência pela Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30, no Independência, pela 7ª rodada da Série B

O América duela com o CSA às 16h30 desta quarta-feira, no Independência, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em boa fase, o Coelho vem de duas vitórias seguidas pela competição, sobre Oeste e Cruzeiro, e segue em busca do G4.

Caso o triunfo alviverde se confirme, o América tem grande chance de ficar entre os quatro primeiros colocados na tabela. O time dirigido por Lisca está em sétimo lugar, com 11 pontos.

O Azulão, por sua vez, ocupa a 16ª posição, com três. O CSA tenta uma reação em Belo Horizonte após três derrotas seguidas para Operário-PR (3 a 0), Ponte Preta (2 a 1) e o rival CRB (2 a 0).

Manutenção do time-base

O técnico Lisca deverá optar pela manutenção do time-base do América, apesar do curto intervalo de descanso entre jogos. O trio de ataque formado pelo meia-atacante Matheusinho e os atacantes Rodolfo e Marcelo Toscano deverá ser mantido.

Por outro lado, o Coelho tem três ausências confirmadas. Os atacantes Felipe Augusto e Ademir dão sequência ao tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Felipe Azevedo se recupera de uma lesão por estresse na fíbula esquerda.

Apesar das baixas, o comandante americano terá uma opção a mais para o setor ofensivo ao longo da partida: o meia Guilherme. O jogador de 31 anos já esteve no banco de reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, e faz parte dos planos de Lisca para os próximos compromissos.

“O Guilherme chegou e deu uma resposta muito legal para a gente nos treinos, em termos de postura e em termos de qualidade. Quase coloquei ele (no duelo contra o Cruzeiro), mas estava com a perna pesada. Então poupamos. Mas é um cara que vai nos ajudar muito, vai agregar demais nos próximos jogos”, disse.

CSA busca reação

O CSA vem a Belo Horizonte em busca de reação na Série B. Após três derrotas seguidas na competição, o time alagoano quer se afastar da zona de rebaixamento.

Para isso, a diretoria do Azulão fez uma mudança no comando técnico da equipe. Argel Fucks foi anunciado para substituir Eduardo Baptista, que deixou o CSA após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o CRB, pela 6ª rodada.

Além dele, o atacante Diego Maurício chegou a uma rescisão amigável com o clube. Ele atuou em 11 partidas e não fez nenhum gol. Outro jogador que deverá se despedir do Azulão em breve é o meia Renatinho, que interessa ao Avaí, e não foi relacionado.

Para o duelo contra o América, o novo comandante tem mais duas baixas. O goleiro Thiago Fernandes e o meia Andrigo seguem sob cuidados do departamento médico.

AMÉRICA X CSA

América

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, Alê; Matheusinho, Rodolfo e Marcelo Toscano (Léo Passos). Técnico: Lisca.

CSA

Bruno Grassi; Norberto (Diego Renan), Alan Costa, Castán e Igor; Richard Franco (Márcio Araújo), Geovane e Nadson; Bilu, Pimpão e Michel Douglas. Técnico: Argel Fucks.

Motivo: 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira (2), às 16h30

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Auxiliares: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Lilian da Silva Fernandes Bruno