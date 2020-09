Cruzeiro se vê obrigado a vencer Brasil-RS para amenizar pressão na Série B

Duelo pela 7ª rodada da Série B está marcado para as 21h30 desta quarta

Brasil de Pelotas e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, com um objetivo em comum: vencer para amenizar a pressão. O time celeste se vê ainda mais obrigado a conquistar os três pontos pela diferença de investimento em relação ao adversário, que ocupa hoje a primeira posição no Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro (17º lugar com três pontos).

Se não voltar a vencer após quatro jogos, o time de Enderson Moreira poderá terminar a rodada no grupo dos quatro últimos da Segunda Divisão. Atualmente na 15ª colocação, com quatro pontos em seis partidas, o Cruzeiro pode ser ultrapassado pelo próprio Xavante, além do CSA, que mede forças com América.

Para não ver seu cargo ficar ainda mais ameaçado, o técnico Enderson Moreira deverá promover mudanças na equipe que foi derrotada por 2 a 1 pelo América, na última rodada. A primeira delas na linha defensiva. O jovem Matheus Pereira, de 19 anos, ganhará a vaga de Giovanni na lateral esquerda. No meio-campo, Jadsom substituirá Ariel Cabral.

O outro atleta que formará a dupla de volantes é uma incógnita. Filipe Machado entrou bem no segundo tempo do jogo contra o América e deu mais dinâmica ao time do que Henrique, que iniciou a partida. A tendência, no entanto, é que o experiente camisa 8 volte a ganhar oportunidade no duelo desta quarta-feira.

No setor de ataque, Enderson pode promover a entrada de Maurício, que iniciou o jogo contra o América entre os reservas. Ele tem sido utilizado durante as partidas como meia-central, substituindo Régis. Airton, Arthur Caíke e Marcelo Moreno são os mais cotados para formar o trio ofensivo do Cruzeiro.

Brasil de Pelotas

Também pressionado, o Brasil de Pelotas recebe o Cruzeiro precisando do resultado para acalmar os ânimos dos torcedores. Nesta semana, após a derrota do Xavante por 2 a 1 para o Operário, os muros do estádio Bento Freitas, em Pelotas, foram pichados com ameaças. “Acabou a paz” e “Vão morrer” foram algumas das expressões utilizadas.

Para o duelo diante do Cruzeiro, Hemerson Maria poderá promover até duas estreias. A primeira delas, mais provável, é do lateral-direito Alex Ruan. Ele foi contratado durante a paralisação pela pandemia de coronavírus, mas só agora fica à disposição do treinador. A tendência é que ele ganhe a vaga do titular Bruno Santos.

No meio-campo, a expectativa é pela opção entre Gegê, um dos principais atletas da equipe, e e Rafael Vinícius, emprestado pelo São Paulo. O primeiro, no entanto, deve ser o escolhido para iniciar a partida no Bento Freitas.

Primeiro time na zona de rebaixamento da Série B, com três pontos somados, o Brasil ainda não venceu na competição. A equipe, que tem um jogo a menos, empatou os três primeiros jogos, com Cuiabá (0 a 0), Ponte Preta (1 a 1) e Oeste (1 a 1), e perdeu outros dois, para CRB (1 a 0) e Operário (2 a 1).

BRASIL DE PELOTAS X CRUZEIRO

Brasil de Pelotas

Rafael Martins; Rodrigo Ferreira, Lázaro, Leandro Camilo e Alex Ruan (Bruno Santos); Sousa, Bruno Matias, Gegê (Rafael Vinicius) e Matheus Oliveira; Luiz Henrique e Danilo Gomes. Técnico: Hemerson Maria.

Cruzeiro

Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e Matheus Pereira; Henrique (Filipe Machado) e Jadsom; Airton, Régis (Maurício) e Arthur Caike; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira

Motivo: 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Data e horário: 2 de setembro de 2020 (quarta-feira), às 21h30

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)