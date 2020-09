Exclusiva: Comandante da PM fala da 2ª fase da “Operação Impacto”. Denúncias podem ser feitas pelo 181

Nesta terça-feira, 01/09 aconteceu o lançamento oficial da 2ª fase da “Operação Impacto”, na sede do 25º Batalhão da Polícia Militar no bairro Nova Cidade, em Sete Lagoas.

Em entrevista, o Ten. Cel Luiz Marinho, Comandante do 25º Batalhão afirmou que a “Operação Impacto” é mais um momento que a Polícia Militar dedica todo seu esforço, seu compromisso com a sociedade mineira. “Iniciamos nesta noite de terça a 2ª fase e que acontecerá durante alguns dias, que tem o apoio específico do Batalhão Rotam junto com estes bravos militares do nosso Batalhão, para que possamos continuar com essa tratativa de repressão qualificada e prevenção ativa para assegurarmos ainda mais a tranquilidade de todas as pessoas da nossa região”, disse.

Em termos de número de policiais empregados na operação, o Comandante explicou que, neste primeiro dia de lançamento, além de todos os militares que já estão lançados em serviço, conta com 60 militares incluindo Batalhão Rotam, Companhia Tático Móvel e militares que atuam em patrulhamento diário, além da Aeronave “Pegasu. “A missão desses militares são específicas, pontuadas num trabalho de levantamento anterior pela Inteligência do 25º BPM para que possamos conseguir as prisões de determinados infratores, apreensões de arma de fogo narcotraficantes”, comentou Ten. Cel. Marinho.

Avaliando os resultados até agora operação, o Comandante Marinho afirmou que em uma semana foram apreendidas 14 armas de fogo, grande quantidade de entorpecentes e diversas prisões. “Na 1ª fase tivemos também tivemos aumento considerável de armas de fogo que estão ilegais e sendo portadas por infratores. È impossível mensurar a prevenção que se faz com apreensão de uma arma de fogo, não podemos imaginar em quantos crimes uma arma dessa pode ser utilizada, Buscamos incessantemente a apreensão desse instrumento, que é nefasto para toda nossa sociedade, aliado a isto o trabalho de repressão forte, cotidiano com inteligência com relação ao narcotráfico que traz prejuízos para a sociedade”, ressaltou.

Questionado se existe ligação dos homicídio ao crime de narcotráfico, Marinho foi incisivo.” Sim, segundo as informações que nós temos com as conclusões de determinados inquéritos, que investigam cada um dos delitos de homicídios, tem ligação sim. Não há uma pesquisa científica que possa apresentar retratar isto de forma pontual e final, mas a prática, o cohecimento tem nos mostrado essa realidade e portanto nós trabalhamos com essas duas frentes que são apreensão de armas de fogo e o enfrentamento com inteligência ao narcotráfico”, argumentou.

Com relação ao apoio da população, o Ten. Cel Marinho considerou como fundamental. ” È muito importante que ela participe com denúncia através do número 181, que não exige identificação, pode podendo ser feita de forma anônima e contribuir com o trabalho da Polícia Militar, com informações importantes que possam levar os militares para a apreensão de arma de fogo e prisões de infratores. A ligação pode ser feita por aparelhos fixo, celular e de forma anônima, é muito importante”, finalizou o Comandante.

Ten. Cel Luiz Marinho, Comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar em Sete Lagoas, fala sobre “Operação Impacto”, em sua 2ª fase

Da Redação