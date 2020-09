Governo de Minas anuncia plano de distribuição de futura vacina contra COVID-19

“Nós estamos nos preparando para, quando chegar essa vacina, termos condições de fornecer os insumos, distribuir adequadamente a vacina e, inclusive, fazer o acompanhamento pós-vacina”, disse Amaral em coletiva virtual transmitida esta tarde.

De acordo com a SES-MG, as ações previstas no planejamento foram pensadas antevendo uma possível corrida mundial para a aquisição de equipamentos e materiais necessários ao armazenamento das doses e aplicação do imunobiológico quando ele for aprovado. O movimento deve causar aumento nos preços dos itens e a falta deles no mercado.

“O objetivo do plano é organizar nossas ações e estratégias para a imunização, abordando as fases de pré-campanha, fase de campanha e pós campanha. O foco, primeiramente, é a fase de pré-campanha, na qual vamos preparar a rede de Saúde de Minas para aquela que pode ser considerada a maior vacinação do planeta”, ressaltou Amaral.