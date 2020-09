FIEMG Regional Sul entrega respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) Regional Sul iniciou a distribuição de 207 respiradores mecânicos em 16 municípios da região. Os equipamentos foram idealizados e produzidos pela Inspirar, uma empresa criada pela Tacom Soluções, para minimizar os impactos no sistema de saúde gerados pela pandemia da Covid-19 e que contou com o suporte da FIEMG para a mobilização da indústria e arrecadação de recursos para viabilizar o projeto.

Segundo Heloísa Bertoli, presidente da FIEMG Regional Sul, a equipe da Federação realizou o levantamento das demandas dos principais hospitais da região e ainda operacionalizou a entrega para os 20 hospitais que foram beneficiados. “Fizemos o contato para levantar a demanda de quais hospitais precisavam de respiradores, quantos equipamentos seriam necessários e ainda se eles contam com a estrutura física e de profissionais necessária para o uso do aparelho”, explicou.

Bertoli reforçou que o respirador mecânico doado pela FIEMG, desenvolvido e fabricado em Minas Gerais, é um produto inovador e que mostra a força e importância do setor industrial. “A indústria mineira é eficiente e desenvolveu esse equipamento em tempo recorde. Com esses aparelhos, vamos proporcionar mais conforto e dignidade para os pacientes que precisam desse equipamento. É uma doação que vai impactar positivamente a nossa rede hospitalar, pois ele está apto a ventilar qualquer doente com insuficiência respiratória que necessite do apoio mecânico”, finalizou.

A FIEMG está doando, para toda Minas Gerais, 1600 respiradores que estão sendo distribuídos a hospitais e municípios, respeitando critérios técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e considerando o diálogo com as prefeituras.

Municípios do Sul de Minas que receberam os respiradores mecânicos

Alfenas – 15 respiradores para a Santa Casa

Andradas – 10 respiradores para a Santa Casa de Misericórdia

Cambuí – 6 respiradores para o Hospital Ana Moreira Sales

Campo do Meio – 2 respiradores para o Hospital Municipal Antonio Reis

Extrema – 2 respiradores para o Pronto Socorro Jahir Aparecifo Olivotti

Itajubá – 25 respiradores entre o Hospital das Clínicas e Santa Casa

Lavras – 30 respiradores entre o Hospital Regional Vaz Monteiro, Santa Casa e UPA

Passa Quatro – 3 respiradores para Casa de Caridade de Passa Quatro

Passos – 5 respiradores para a Santa Casa de Misericórdia

Poços de Caldas – 25 respiradores para a Santa Casa

Pouso Alegre – 10 respiradores para o Hospital das Clínicas

Santa Rita do Sapucaí – 25 respiradores para o Hospital Antônio Moreira da Costa

São Lourenço – 15 respiradores para o Hospital da Fundação Casa de Caridade

São Sebastião do Paraíso – 5 respiradores para a Santa Casa de Misericórdia

Três Corações – 4 respiradores para o Hospital São Sebastião

Varginha – 25 respiradores para Fundação Hospital e Hospital Regional