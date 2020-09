Programa do Sebrae Minas vai ajudar pequenos negócios do comércio varejista

Iniciativa prevê capacitações, lives e soluções personalizadas para ajudar na recuperação do setor

O comércio foi o setor que teve o segundo maior número de baixas de empresas em Minas Gerais (Fonte: Jucemg). Das mais de 12 mil empresas mineiras que fecharam as portas, de janeiro a julho deste ano, 30% eram de atividades ligadas ao comércio. Para evitar que mais pequenos negócios deixem o mercado, o Sebrae Minas criou o programa Varejo Mais.

A iniciativa consiste em uma série de projetos e ações que inclui cursos, palestra e consultorias presenciais e à distância voltados para as áreas de gestão, finanças, vendas, inovação e marketing digital.

Haverá também oficinas de layout de lojas, fotografia, vitrines criativas, organização de produtos e preparação do negócio para datas comemorativas. Além disso, palestras sobre tendências de mercado e canais de vendas. Os interessadas em receber a programação completa do Varejo Mais poderão se cadastrar pelo oferta.sebraemg.com.br/varejo_ mais .

“Reunimos conteúdos e ferramentas que irão ajudar os empresários e empreendedores a gerenciar suas empresas, além de soluções que aumentam suas rentabilidades e melhoram o posicionamento no mercado”, explica a gerente do Sebrae Minas Márcia Machado.

Lives especiais

Outra novidade do Varejo Mais são as lives semanais e ao vivo. Todas terças-feiras, especialistas do Sebrae Minas e profissionais do mercado esclarecem as principais dúvidas sobre as atividades e assuntos ligados ao comércio varejista, entre eles: marketplace (15/9), economia criativa (22/9), bares e restaurantes (29/9), moda (6/10), Black Friday (13/10) e vendas de Natal (17 e 24/11).

A primeira live será na próxima terça-feira (8/9) sobre o “Comportamento do consumidor no pós-pandemia”, com a participação da analista do Sebrae Minas Marina Moura. As transmissões on-line e gratuitas acontecem às 19h, pelo canal do Sebrae Minas no Youtube.

Combos promocionais

O Varejo Mais também oferece pacotes de serviços do Sebraetec com preços tabelados e soluções sob medida para o comércio varejista. E o melhor, o empreendedor ou empresário paga por apenas 20% do custo do serviço.

No combo Mais Design as empresas poderão melhorar sua identidade visual ou ainda o design de rótulos de produtos. Já no Mais Vendas, o objetivo é aumentar as vendas e melhorar a experiência do cliente, seja pela organização correta das vitrines e expositores ou até mesmo pelo design adequado dos ambientes internos e das fachadas das lojas. Há também opções para pequenos negócios que queiram criar seu próprio site ou outros canais de comunicação que ajudem a ampliar a visibilidade da empresa no ambiente virtual.

Para ter acesso as vantagens dos combos do Sebraetec, acesse o site do Sebrae Minas , selecione a opção do combo que deseja, faça o cadastro e aguarde o contato do Sebrae Minas.

Programa Varejo Mais

Informações: oferta.sebraemg.com.br/varejo_ mais

Assessoria de Imprensa do Sebrae Minas