Sete Lagoas registra mais um óbito, mas a média de curados se mantém estável

Sete Lagoas começa o mês de setembro registrando baixa taxa de notificação de novos casos suspeitos de Covid: 1% nas últimas 24 horas. Agora são 1.392 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas e 6.100 casos suspeitos de Covid-19 já descartados por exames.

Mais 40 novos casos positivos foram confirmados: 21 mulheres e 19 homens. Assim, o total de casos confirmados agora é de 1.766, dos quais 21 se encontram hospitalizados, 86 em isolamento domiciliar e 1.626 já recuperados (92% dos contaminados), uma média que vem se mantendo estável nas últimas semanas.

Mais um óbito foi registrado na cidade, uma mulher de 71 anos de idade, que estava internada no Hospital Municipal com diagnóstico positivo para Covid. Com isso, agora são 33 óbitos em Sete Lagoas desde o início da pandemia, uma taxa de letalidade de 1,86%.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 60 pessoas internadas na cidade com Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entre elas, 43 se encontram em leitos de enfermaria e 17 em unidades de terapia intensiva (UTI). A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade, entre os do SUS e os da saúde suplementar, está hoje em 30%. Dos 17 pacientes internados em UTI, 12 são de Sete Lagoas.

O Hospital Municipal tem hoje oito pacientes na ala Covid (três em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 37 internados (em leitos do SUS são 22 em enfermaria e 10 em UTI), no Hospital da Unimed são sete pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (quatro em UTI) e na UPA há oito pacientes internados em enfermaria.

A taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid do SUS em Sete Lagoas está hoje em 31%. Entre os 60 pacientes internados na cidade, 31 têm diagnóstico confirmado de Covid, sendo 21 deles de Sete Lagoas e os demais de outras cidades da região. Oito pacientes internados já tiveram resultado negativo para Covid e outros 21 aguardam resultado de exame.

