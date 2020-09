Cruzeiro encerra preparação para enfrentar o Brasil de Pelotas; veja provável escalação

Time celeste entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Bento Freitas

Com treino no CT do Internacional, em Porto Alegre, o Cruzeiro encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para enfrentar o Brasil-RS, pela sétima rodada da Série B. A partida acontecerá nesta quarta, às 21h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, distante 260 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul.

Pressionado por bons resultados, o técnico Enderson Moreira deve fazer mudanças na lateral esquerda, com a entrada de Matheus Pereira no lugar de Giovanni, e no meio-campo, com o retorno de Jadsom na vaga de Ariel Cabral.

Enderson chegou a testar Filipe Machado ao lado de Jadsom, mas provavelmente manterá o experiente Henrique, que completará 520 jogos pelo clube.

A provável formação da Raposa terá Fábio; Raúl Cáceres, Leo, Cacá e Matheus Pereira; Henrique (Filipe Machado) e Jadsom; Airton, Régis e Arthur Caike; Marcelo Moreno.

Os desfalques do elenco são o volante Jean (dor articular no joelho esquerdo) e os atacantes Welinton (pubalgia) e Stênio (lesão no ombro esquerdo).

Emprestados por Santos e Sport, respectivamente, os laterais-direitos Daniel Guedes e Rafael Luiz (que também atua na função de extremo) ainda não foram relacionados pelo treinador.

O Cruzeiro é o 14º colocado da Série B, com quatro pontos. Vale lembrar que o time iniciou a competição com seis pontos negativos devido a uma punição na Fifa. Nas seis primeiras rodadas, foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Brasil-RS, que ainda não ganhou no campeonato, é o 17º, com três pontos (três empates e duas derrotas). Dos últimos 30 jogos, o Xavante venceu apenas cinco e alcançou 27,77% de aproveitamento.