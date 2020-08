Cruzeiro oficializa acerto por empréstimo de Rafael Luiz, revelação do Sport

Após já ter tido sua transferência anunciada pelo Sport, em uma negociação que o conduzirá posteriormente à Ferroviária, o Cruzeiro oficializou a contratação do lateral-direito Rafael Luiz, uma das revelações do clube pernambucano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, no site oficial da Raposa, que também confirmou o vínculo por empréstimo até o fim da Série B,

Aos 18 anos, Rafael Luiz foi o destaque do Sport na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e recebeu oportunidade no time principal no Brasileirão deste ano. Ele também pode atuar como um atacante de beirada.

Com a chegada de Rafael Luiz, a lateral-direita do Cruzeiro passa a contar com três nomes. Cáceres vem sendo o titular, enquanto Daniel Guedes vem se preparando para converter-se em opção para Enderson Moreira.

RAFAEL LUIZ

Nome: Rafael Luiz Santos da Costa

Nascimento: 09/05/2002 (Rio de Janeiro-RJ)

Posição: lateral direito

Altura: 1,75m

Clubes: Sport Recife (2018 a 2020) e Cruzeiro (desde 08/2020)

Títulos: Campeonato Pernambucano Sub-20 (2019) e Campeonato Pernambucano Sub-17 (2019)