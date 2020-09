Mentira tem perna curta

O assunto até 15 de Novembro será a corrida em busca de votos.

Nas rodas de bate papo, tem candidato (a) com o índice de popularidade tão baixo (a) que nem entre os seus familiares é confiável.

Como diz o célebre refrão da música do cantor Dicró: “Se seus amigos que não te conhece não irão votar em você, eu que te conheço não votarei mesmo”.

No período que antecede eleições, as piadinhas são sempre as mesmas: “Ele voltou”.

Políticos tentando reeleição retornam ao “reduto eleitoral” em busca de apoio.

As redes sociais mostrarão a “cara” daqueles que irão bater na sua porta em busca de voto, embora a realidade mostre que eles não fizeram nada.

Faça uma pesquisa em quem votará.

Político mentiroso “não”.

Acompanhe a história:

Era uma vez um menino chamado Pedro.

Pastor, ele passeava o dia inteiro com suas ovelhas.

Um dia ele estava entediado e começou a se perguntar como se divertir?

Então lhe ocorreu fazer uma piada dizendo que um lobo estava por perto.

E gritou: O lobo está chegando, o lobo está chegando, ajuda!

Os moradores da cidade chegaram rapidamente com varas para assustar o lobo, mas quando chegaram à árvore onde Pedro estava sentado, encontraram-no rindo alto.

Ele disse: Vocês acreditaram!

Os vizinhos foram para suas casas pensando que era piada e que nada aconteceu.

Noutro dia, Pedro ficou entediado novamente e voltou com a mesma piada.

Os vizinhos voltaram rapidamente com suas varas e preparados para enfrentar o lobo.

Encontraram Pedro rindo novamente, e dizendo: Vocês acreditaram outra vez?

Desta vez, os vizinhos pensaram que a piada não era tão engraçada e foram mal-humorados para suas casas.

Certo dia, Pedro estava andando com suas ovelhas quando ouviu um barulho entre os arbustos, e rapidamente um lobo apareceu e começou a perseguir suas ovelhas.

Pedro começou a pedir ajuda, e os vizinhos o ouviram, mas não prestaram atenção, pois acharam que era mais uma mentira.

O lobo conseguiu pegar algumas de suas ovelhas e as levou para comer.

Moral da história:

Não minta.

Outros podem não acreditar em você quando você diz a verdade.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha