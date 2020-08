Minas pode retroceder com liberações se a população não seguir recomendações de saúde

O chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Saúde, João Pinho, alertou para a possibilidade de o estado rever algumas liberações do programa Minas Consciente, como a abertura de academia, caso a população continue desobedecendo as normas de segurança.

“A gente fez um monitoramento no final de semana e a gente viu que nem todo mundo aí pelas ruas está seguindo as orientações que a gente faz sobre o comportamento social, seja distanciamento, utilização de máscara. Faz alguns dias que a gente fez a liberação das academias em onda amarela e a gente recebeu alguns retornos aqui de que nem todos os usuários estão seguindo as normas à risca. Se os protocolos não forem seguidos, a gente pode ter que voltar atrás em alguma dessas decisões.”

Em contrapartida algumas regiões do Estado podem passar pela primeira vez para a Onda Verde, a mais abrangente, na próxima quarta-feira (2).

Minas Gerais tem hoje 216.557 casos confirmados de covid-19, 31.471 em acompanhamento, 179.151 recuperados e 5.335 óbitos contra 5.326 desse domingo, 9 a mais em 24 horas.

Itatiaia